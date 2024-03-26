Москва, 26 марта, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Авиация нанесла удары по штабам союзных сил сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Есть погибшие и раненые, об этом сообщил «РИА Новости» местный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Кто наносил удары, не установлено. В результате пострадали 15 мирных жителей, включая женщин и детей, и несколько военных союзных сил.

Также погибли военнослужащие при ударе по штабу союзных сил в городе Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре и в городе Альбукемаль на границе с Ираком.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия в ночь на 17 марта атаковала южную часть Сирии. В результате авиаудара пострадал один сирийский военный.

Сирийские средства противовоздушной обороны сбили несколько ракет противника.

В небе над столицей Сирии, городом Дамаском, прогремело несколько взрывов.