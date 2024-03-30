Москва, 30 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв московский «Спартак» в шестом матче четвертьфинальной серии. Встреча прошла 30 марта в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Сергей Бобылев / РИА Новости

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Роман Канцеров, Денис Зернов и Никита Михайлис.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 4:2.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта ярославский «Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард» в седьмом матче четвертьфинальной серии. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ранее в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вышли челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист».