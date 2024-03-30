Белград, 30 марта, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру главы Минобороны Милоша Вучевича на пост премьер-министра страны.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«На основании пункта 3 статьи 112 и пункта 1 статьи 127 Конституции Республики Сербия, статьи 18 и пункта 3 статьи 24. Закона о Президенте Республики, и, заслушав мнение представителей избранных избирательных списков, <…> предлагаю Национальному собранию Республики Сербия Милоша Вучевича в качестве кандидата на пост премьер-министра Республики Сербия», — написал Вучич в соцсетях.

В ближайшие дни ожидается назначение Национальным собранием даты рассмотрения и утверждения нового состава правительства.

В мае прошлого года Вучевич стал новым председателем Сербской прогрессивной партии (СПП).

На данный момент пост главы правительства Сербии занимает Ана Брнабич. В данной должности Брнабич находится с 2017 года.

Как передавало ИА Регнум, прежнее правительство во главе с Брнабич было утверждено 26 октября 2022 года. Тогда за новый состав правительства голосовали 157 депутатов из 225, против — 68.