Белград, 27 октября, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Парламент Сербии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Анной Брнабич. Об этом 26 октября сообщили сербские СМИ.

Parlament.rs Парламент Сербии

За новый состав правительства голосовали 157 депутатов из 225, против — 68.

В новом кабинете министров Сербии будет 25 вместо нынешних 21 министерств и три министра без портфеля.

Напомним, что Анна Брнабич в третий раз становится премьер-министром Сербии. Первый раз она возглавила правительство в 2017 году.