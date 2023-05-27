Белград, 27 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что стал новым председателем Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом 27 мая он сообщил журналистам после закрытой части заседания партии.

Министр обороны Сербии Вучевич занял пост главы Сербской прогрессивной партии
STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
Милош Вучевич

«Конечно, я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП», — сказал Вучевич.

Он поблагодарил президента Сербии Александра Вучича, который был главой СПП, за 11 лет руководства партией.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вучич на съезде движения в городе Крагуеваце заявил, что покинул пост лидера СПП. Также он предложил избрать Вучевича новым председателем партии.