Белград, 27 мая, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что стал новым председателем Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом 27 мая он сообщил журналистам после закрытой части заседания партии.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Милош Вучевич

«Конечно, я хотел бы поблагодарить всех делегатов за выдвижение кандидатуры и избрание на пост председателя СПП», — сказал Вучевич.

Он поблагодарил президента Сербии Александра Вучича, который был главой СПП, за 11 лет руководства партией.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вучич на съезде движения в городе Крагуеваце заявил, что покинул пост лидера СПП. Также он предложил избрать Вучевича новым председателем партии.