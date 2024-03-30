Белград, 30 марта, 2024, 17:38 — ИА Регнум. ВС Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли дежурную пару истребителей МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата над городом Валево. Об этом сказано на сайте минобороны Сербии.

Global Look Press/imago stock&people/

«Сегодня в 10:39 (12:39 мск. — Прим. ред.) силы по контролю и защите суверенитета воздушного пространства Республики Сербия обнаружили неопознанный летательный аппарат над Валево, на высоте 5,5 тысячи метров. На основании приказа президента республики и Верховного главнокомандующего Александра Вучича, в воздух поднята дежурная пара истребителей МиГ-29, дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством», — сказано в сообщении военного министерства.

Вместе с тем в оборонном ведомстве уточнили, что в ходе ведения дежурной пары истребителей цель пропала с экранов радаров. После поисков аппарата истребители вернулись на аэродром.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта военно-воздушные силы Германии подняли по тревоге истребители сил быстрого реагирования из-за приближения российского военного самолёта Ил-20М.

Отмечалось, что вместе с немецкими в небо поднимались самолёты шведской армии.

Какого-либо официального комментария от Министерства обороны России касаемо этого не поступало.

В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные выполняют полёты в строгом соответствии с международным правом.