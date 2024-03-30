Киев, 30 марта, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Увольнения нескольких советников, первого помощника и уполномоченного главы киевского режима Владимира Зеленского связаны с оптимизацией штата его офиса, заявил 30 марта пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он отметил, что увольнения могут пройти и в других органах власти.

«Сегодняшние увольнения советников и помощников президента связаны с оптимизацией штата офиса (главы режима. — Прим. ред.). Владимир Зеленский ожидает подобных усилий и от других органов власти», — цитирует Никифорова «РБК-Украина».

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Постов лишились несколько помощников, советников, уполномоченных и заместителей глав офиса главы киевского режима. Ранее, 26 марта, Зеленский также уволил Алексея Данилова с поста секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины.

В отношении одного из уволенных, бывшего заместителя главы офиса Зеленского Андрея Смирнова, национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщало киевское издание «Страна. ua».

Одним из уволенных стал также Сергей Шефир, ближайший друг и соратник Зеленского, отметило то же издание. По данным одного из источников «Страны. ua», Шефир уволился по собственной инициативе, поскольку очень скептически оценивает происходящее на Украине и «решил встать на лыжи».