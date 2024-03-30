Киев, 30 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дело по нескольким статьям уголовного кодекса против бывшего заместителя главы офиса Владимира Зеленского Андрея Смирнова. Об этом сообщает «Страна. ua», ссылаясь на полученные документы.

(сс) Администрация президента Украины Андрей Смирнов

«Помимо статьи о незаконном обогащении, детективы расследуют дело о декларировании недостоверной информации и принятии предложения или получении неправомерной выгоды», — говорится в сообщении.

Из материала следует, что расследуется факт приобретения Смирновым и его братом движимого и недвижимого имущества в 2020–2023 годах на сумму почти 14 млн гривен.

Также уточняется, что расследуется эпизод, связанный с опубликованной в СМИ фотографией, где Смирнов летит на частном самолёте с рядом лиц, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Теперь НАБУ расследует, кто оплатил этот перелёт, который не был указан Смирновым в декларации как подарок, поясняет издание.

Кроме того, по данным украинского СМИ, изучается информация о том, что Смирнов мог помочь с выводом активов этих лиц накануне наложения на них санкций.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта глава киевского режима Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Своих постов лишился целый ряд помощников, советников, уполномоченных и заместителей глав офиса. Среди них Андрей Смирнов.

26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины.