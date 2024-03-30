Киев, 30 марта, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провёл кадровые перестановки в своём офисе. Так, своих постов лишились первый помощник Сергий Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая, а также советник Михаил Радуцкий, следует из указа Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Уволить Вербицкую Алену Николаевну с должности советника — уполномоченного Президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины», — говорится в документе.

Вместе с тем были уволены уполномоченная президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталия Пушкарёва, а также советники Зеленского Сергей Трофимов и Олег Устименко.

Кроме того, с должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов, места которых заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская соответственно.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с поста секретаря СНБО Украины. В этот же день другим указом секретарём СНБО был назначен Александр Литвиненко, которого предварительно уволили с должности главы Службы внешней разведки Украины. На его место назначен Олег Иващенко. Данилов занимал пост секретаря СНБО Украины с октября 2019 года.

Своё решение Зеленский объяснил тем, что увольнение Данилова с поста секретаря СНБО на Украине является продолжением перезагрузки системы управления государством.