Неаполь, Италия, 30 марта, 2024, 16:32 — ИА Регнум. «Аталанта» одержала победу над «Наполи» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Pavel Kashaev/Global Look Press Алексей Миранчук

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол на 26-й минуте, открыв счёт в матче. А в конце первого тайма, на 45-й минуте, он отдал результативную передачу на Джанлуку Скамакку.

Футболисты «Аталанты» смогли довести счёт до крупного: на 88-й минуте хавбек Тён Копмейнерс нанёс удар с левого края штрафной в дальнюю часть ворот.

На сегодняшний день «Аталанта» занимает шестое место в Серии А, на счету команды 50 очков после 29 матчей. «Наполи», который является действующим чемпионом страны, идёт на седьмом месте с 45 очками.

В текущем сезоне Миранчук забил три гола в Серии А и отдал четыре голевые передачи.

Как передавало ИА Регнум, 27 января «Аталанта» в матче 22-го тура одержала победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Победный гол забил Алексей Миранчук, открыв счёт на 33-й минуте встречи после передачи хавбека Шарля де Кетеларе.

Болельщики «Аталанты» признали 28-летнего Миранчука лучшим игроком команды по итогам января.