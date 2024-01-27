Бергамо, Италия, 27 января, 2024, 20:08 — ИА Регнум. В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» из Бергамо на своём поле переиграла «Удинезе» со счетом 2:0.

Keystone Press Agency / Global Look Press

Счёт открыл российский полузащитник Алексей Миранчук. Воспитанник столичного «Локомотива» отличился на 33-й минуте игры, замкнув передачу 22-летнего бельгийца Шарля де Кетеларе.

Забитый мяч для Миранчука вторым в нынешнем сезоне Серии А.

С декабря 2023 года россиянин забил три мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне Миранчук он провел за команду 18 матчей во всех турнирах.

Автором второго мяча стал Джанлука Скамакка, забивший с передачи де Кетеларе.

После этой победы бергамаски набрали 36 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 18 баллами располагается в нижней части таблицы на 16-м месте.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Миранчук в составе «Аталанты» провёл самый результативный матч в сезоне.

Игра с командой «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии закончилась со счётом 3:1 в пользу «Аталанты».

На счету российского полузащитника гол и результативная передача.