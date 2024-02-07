Бергамо, Италия, 8 февраля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Болельщики итальянского футбольного клуба «Аталанта» признали 28-летнего полузащитника сборной России Алексея Миранчука лучшим игроком команды по итогам января. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе клуба.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

В январе российский футболист принял участие в пяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. 3 января Мирачнук провёл самый результативный матч в сезоне, дважды отличившись во время игры с «Сассуоло» в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Всего в текущем сезоне на счету Миранчука семь результативных действий.

За «Аталанту» полузащитник выступает с 4 сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива». За трансфер россиянина итальянский клуб заплатил 14,5 миллиона евро.

Как передавало ИА Регнум, 27 января «Аталанта» в матче 22-го тура итальянской Серии А 2023/24 одержала уверенную победу над «Удинезе» со счетом 2:0. Победный гол забил Алексей Миранчук, открыв счёт на 33-й минуте встречи после передачи бельгийца Шарля де Кетеларе.