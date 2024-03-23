Брянск, 23 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружила и уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Почепского района Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

По данным Богомаза, в результате случившегося никто не пострадал. На место падения фрагментов дрона прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее Богомаз проинформировал о другом БПЛА, сбитом над территорией Выгоничского района Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта над Курсом уничтожили украинскую зенитную ракету С-200. Её фрагменты упали в центре и других местах города.

21 марта ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка. Кроме того, они несколько раз обстреляли этот район снарядами натовского калибра 155 мм.