Москва, 30 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Пожар в строящемся библиотечном комплексе на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве оперативно локализовали, угрозы для людей нет. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба вуза.

МЧС России. Кадр из видео

«Возгорание локализовано. Угрозы для жизни студентов и сотрудников нет», — говорится в сообщении.

В вузе отметили, что пожарные оперативно прибыли на место, подробности об инциденте появятся позже.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877961" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, огонь вспыхнул в здании многофункционального библиотечного комплекса кампуса МГТУ по адресу 2-я Бауманская улица, дом 10. Предположительно, в корпусе загорелся чердак. Над зданием поднимался густой серый дым, людей эвакуировали. Возгорание локализовали на площади 40 кв. м.

Прежде здесь находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища (ИМТУ). Здание, построенное в конце XIX века по проекту архитектора Льва Кекушева, в 2016 году внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия Москвы. В феврале 2024 года мэрия Москвы объявила о завершении реставрации здания химлаборатории.