Лондон, 30 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают со странами Европейского союза и Великобританией возможность инвестиций в ядерную энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«ОАЭ обсуждают идею о том, чтобы государственная компания Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) стала миноритарным инвестором в европейские ядерные энергетические активы», — говорится в статье.

Уточняется, что, в частности, на данном этапе переговоры ведутся с Британией по проекту Sizewell C.

По данным источников агентства, ENEC намерена стать ведущей международной энергетической компанией и сосредоточить в своих руках миноритарные пакеты акций в ядерной энергетической структуре других государств, при этом не управляя этими активами.

Из материала следует, что сейчас компания Объединённых Арабских Эмиратов владеет первой в стране атомной электростанцией и занимается как внутренними, так и международными инвестициями в ядерную энергетику в качестве инвестиционного подразделения правительства ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года в ОАЭ началась коммерческая эксплуатация второго энергоблока атомной электростанции «Барака».

Известно, что коммерческая эксплуатация началась примерно через год после того, как власти Эмиратов выдали лицензию и начался процесс установки топливных стержней.

АЭС «Барака» — первая и единственная в ОАЭ. Она расположена в 270 км от Абу-Даби. Станция состоит из четырёх энергоблоков по 1400 МВт.