Абу-Даби, 25 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. 24 марта в ОАЭ началась коммерческая эксплуатация второго энергоблока АЭС «Барака». Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и Корпорации ядерной энергии ОАЭ (ENEC).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Известно, что коммерческая эксплуатация началась примерно через год после того, как власти ОАЭ выдали лицензию на эксплуатацию и начался процесс установки топливных стержней.

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Напомним, что В 2009 году консорциум под руководством KEPCO выиграл контракт стоимостью $20 млрд на строительство четырёх ядерных реакторов в Бараке. Первый реактор был построен в 2018 году, начало его полноценной промышленной эксплуатации запланировано на 2021 год.

После ввода в эксплуатацию всех четырёх реакторов, АЭС «Барака» будет обеспечивать 25% потребностей ОАЭ в электроэнергии.

АЭС «Барака» — первая и единственная строящаяся в 270 км от Абу-Даби атомная электростанция, состоящая из четырёх энергоблоков по 1400 МВт.