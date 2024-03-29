Вашингтон, 30 марта, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Офис генерального инспектора министерства обороны США Роберта Сторча заявил о перерасходе ВМС в 2022 году выделенных для помощи Киеву средств почти на 400 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В отчёте было установлено, что ВМС США перерасходовали средства три раза в 2022 финансовом году, всего на 398,9 млн долларов», — говорится в сообщении офиса генинспектора.

Аудитор рекомендовал ВМС незамедлительно принять меры по внедрению механизмов контроля за своими расходами, чтобы таких ситуаций не повторялось.

На данный момент ВМС покрыли перерасход средств.

Как сообщало ИА Регнум, по информации телеканала Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу, Вашингтон потратил свыше 113 млрд долларов на помощь Украине с начала конфликта.

Западная пресса писала, что значительная часть предназначенной для Киева военной помощи Вашингтона не доходит до Украины, а тратится в США.

Уточняется, что вместо того, чтобы прямо отправлять деньги Киеву, их используют для создания нового вооружения или замены отправленного на Украину оружия из арсеналов Штатов.