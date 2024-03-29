Ставрополь, 29 марта, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Трое задержанных мужчин на Ставрополье по подозрению в подготовке взрыва в людном месте ранее купили в магазине один килограмм гвоздей для поражающей начинки самодельной бомбы. Об этом свидетельствует оперативная видеосъёмка, опубликованная ФСБ России.

кадр из видео

По информации силовиков, задержаны трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракт в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. В квартире фигурантов обнаружены и изъяты составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы.

На видео показаны кадры покупки гвоздей и последующего задержания сотрудниками ФСБ.

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Как ранее передавало ИА Регнум, на Ставрополье пресечена деятельность трёх мигрантов, планировавших теракт в регионе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По месту проживания подозреваемых изъяты составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы. Возбуждено уголовное дело.

28 марта начальник ставропольского главка МВД Андрей Мишагин сообщил, что в регионе за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки.

Задержали 14 активных участников террористических организаций, большинство из которых являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.