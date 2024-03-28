Ставрополь, 28 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки, сообщил 28 марта начальник регионального главка МВД Андрей Мишагин.

Иван Шилов ИА Регнум

«На этапе подготовки пресечено совершение 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей», — сказал он в ходе отчёта в краевой Думе о деятельности полиции за 2023 год.

Также Мишагин отметил, что за прошлый год в регионе задержали 14 активных участников террористических организаций, большинство из которых являлись приверженцами проукраинских националистических организаций.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники российских спецслужб практически ежедневно нейтрализуют террористов и пресекают попытки совершить теракты на территории страны. Так, 25 марта ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в Барнауле накануне выборов президента России.

По данным спецслужбы, трое жителей Новосибирской области изготовили пять самодельных зажигательных устройств, чтобы перед выборами поджечь один из региональных избирательных штабов.

До этого, 18 марта, в Крыму задержали россиянку, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге. Теракт она должна была осуществить в Симферополе по заданию украинских спецслужб.