Москва, 29 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Новобранцы весенней призывной кампании не будут направляться в пункты дислокации Вооружённых сил России (ВС РФ) в новых регионах страны или для участия там в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«В пункты дислокации подразделений Вооружённых сил в новых регионах России или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — заявил он.

Уточняется, что срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Треть призывников направят в учебные части для освоения техники и получения военно-учётной специальности.

Также ведомство добавило, что срочников, которые отслужат установленный срок, уволят и отправят домой.

Сообщается, что горячая линия по весеннему призыву заработает с 16 апреля. Весенний призыв на военную службу в России начнётся 1 апреля. Он будет проходить во всех регионах страны, за исключением отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Начало отправки призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что весенних призывников не будут привлекать к участию в спецоперации.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 3 октября 2023 года, что призывников, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направлять не будут.

Также в Генштабе сообщили, что задание по осеннему призыву в 2023 году выполнено в полном объёме. В ВС РФ, другие войска и воинские формирования призвали 130 тыс. новобранцев.

Уточняется, что особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. В них направлено около полутысячи человек.

Призывников обеспечили рационами питания либо организовали трёхразовое питание в вагонах-ресторанах, если дорога занимала более трёх суток.