Москва, 29 марта, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Задание по осеннему призыву в 2023 году выполнено в полном объёме, в Вооружённые силы, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тыс. человек. Об этом 29 марта сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объёме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тыс. человек», — сказал Цимлянский.

По его словам, особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений. В эти подразделения направлено около 500 человек.

Он отметил, что все направленные для прохождения военной службы были обеспечены установленными видами довольствия. Призывников обеспечили рационами питания либо организовали трёхразовое питание в вагонах-ресторанах, если дорога занимала более трёх суток.

Всего за осеннюю призывную кампанию было перевезено более 120 тыс. призывников воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877726" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее передавало ИА Регнум, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в преддверии весеннего призыва на срочную службу заявил, что новобранцев не будут привлекать к участию в спецоперации. Также он отметил, что призывникам и их родителям не стоит доверять слухам об увеличении срока службы — он остаётся, как и прежде, равным одному году.