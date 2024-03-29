Минск, 29 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Построенный Польшей забор вдоль границы с Белоруссией по территории национального парка Беловежская пуща остановил миграцию диких животных и уже нанёс заповеднику ущерб в 20 млн долларов. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления и начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля Комитета государственного контроля Василий Руденик.

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«Трансграничному национальному парку, согласно нашему законодательству, был причинен вред путём уничтожения живого напочвенного покрова, деградации земель, уничтожения старовозрастных широколиственных лесов, что по нашим белорусским деньгам составило 52 млн рублей, это на то время было эквивалентно 20 млн долларов», — рассказал Руденик в ходе брифинга по итогам визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО/МСОП на территорию национального парка.

Он уточнил, что польский забор перекрыл возможность миграции для диких копытных животных, таких больших, как зубр. Также трудности при перемещении и, следовательно, размножении испытывают волки и рыси.

По данным комитета госконтроля, строительство этого забора обошлось Польше в 370 млн долларов. Если бы его возводила Белоруссия, стоимость составила бы 116 млн долларов, что в 3,2 раза меньше затрат сопредельного государства, уточнил Василий Руденик.

Также он рассказал о реакции членов мониторинговой миссии ЮНЕСКО/МСОП.

«Было видно со стороны, что они искренне видят эти проблемы», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее о проблеме миграции животных и даже их гибели из-за возведённого Польшей забора сообщали учëные Национальной академии наук Белоруссии.

По словам членов НАН Белоруссии, из-за «смертоносной колючки» в приграничье с Литвой, Латвией и Польшей погибли около 40 животных, а уникальная экосистема поставлена под угрозу.

Также академики посетовали, что проделанные в заборе переходы для миграции мелких животных доступны только грызунам, земноводным и рептилиям, а лиса, барсук или заяц туда попросту не поместятся.

В апреле 2022 года учëные и представители Минприроды Белоруссии подсчитали ущерб от строительства Польшей забора в Беловежской пуще. По их мнению, урон природе тогда составил примерно 19 млн долларов.

Польша строила стену на границе с Белоруссией несколько месяцев в 2022 году. Её власти объяснили возведение сооружения якобы потоком тысяч мигрантов из таких стран, как Ирак, Сирия и Афганистан, в конце 2021 года.