Варшава, 2 ноября, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Минобороны Польши приступает к строительству временного заграждения на границе с Калининградской областью протяженностью 210 километров для укрепления своей безопасности, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, по сообщению Polskie Radio.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

Это решение было принято в связи с известием о том, что Калининградский аэропорт начал принимать рейсы из Северной Африки и Ближнего Востока, сказал Блащак на пресс-конференции. Заграждение будет представлять собой забор из трех рядов колючей проволоки, и работы начнутся уже в среду 2 ноября.

Несколько месяцев назад Польша построила стену на границе с Белоруссией, обвинив ее в организации потока тысяч мигрантов из таких стран, как Ирак, Сирия и Афганистан в конце 2021 года.

По словам Балащака, этот поток был призван дестабилизировать Польшу.