Минск, 14 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Возведенный на польско-белорусской границе забор губит животных и затрудняет их миграцию, обедняет лес и почву, а также угрожает вторжением инвазивных видов. Об этом заявили учëные Национальной академии наук Белоруссии, сообщает издание «Советская Белоруссия».

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По словам членов НАН Белоруссии, с сентября 2021 года из-за «смертоносной колючки» в приграничье с Литвой, Латвией и Польшей погибли около 40 животных, а уникальная экосистема поставлена под угрозу.

Также академики посетовали, что проделанные в заборе переходы для миграции мелких животных доступны только грызунам, земноводным и рептилиям, а лиса, барсук или заяц туда попросту не поместятся.

Строительство заграждения может привести к деградации земель и нарушению вод ного режима в Беловежской пуще, отмечают учëные. А площадь вырубленных при возведении забора лесов они оценили в 2,62 гектара, подчеркнув, что «пострадавшие во время строительства территории уже не вернуть».

Кроме того, из-за «милитаризации» приграничного региона учëные пугают вторжением инвазивных или чужеродных видов растений вроде золотарника канадского, чьи семена перевозятся со строительными материалами, на обуви и автомобильных шинах.

Проведя исследование, академики оценили объем вреда, который приграничное сооружение нанесло окружающей среде. Конкретная сумма ущерба, по их подсчетам, составила около $2 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, в апреле учëные и представители Минприроды Белоруссии подсчитали ущерб от строительства Польшей забора в Беловежской пуще. По их мнению, урон природе составил примерно $19 млн.