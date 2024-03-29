Москва, 29 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершится в мае, сообщается 29 марта на сайте турнира.

Global Look Press/Maksim Konstantinov

Предельный срок завершения турнира впервые в истории назначен на 31 мая. Традиционно плей-офф лиги завершался не позднее конца апреля, после чего игроки уезжали в свои сборные на чемпионат мира.

Сейчас регулярный чемпионат КХЛ завершается в конце февраля, а в марте и апреле проходит розыгрыш Кубка Гагарина.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года Совет руководителей клубов КХЛ предложил в новом сезоне перенести финальную серию Кубка Гагарина на начало мая. Предполагалось, что на голосование будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая.