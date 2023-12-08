Москва, 8 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Совет руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предложил в новом сезоне перенести финальную серию Кубка Гагарина на начало мая. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба лиги.

«На голосование клубов будет вынесен проект изменения структуры календаря, который подразумевает старт регулярного чемпионата 5 сентября, его окончание 15 марта, и проведение финальной серии Кубка Гагарина в начале мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая структура продлит регулярный чемпионат на десять игровых дней и позволит сделать календарь более ритмичным. При этом для каждой команды сохранится график из 68 матчей.

Кроме того, проведение Матча звёзд КХЛ будет перенесено на начало февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве началась Неделя хоккея. Специально к мероприятию в павильон доставили особый экспонат: главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина, которым сейчас владеет ЦСКА.