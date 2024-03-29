Москва, 29 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Владелец компании — разработчика программного обеспечения «Группа Астра» Денис Фролов стал долларовым миллиардером, сообщает 29 марта Forbes.

РИА Новости/Валерий Левитин Денис Фролов

По оценке журнала, рыночная стоимость принадлежащего Фролову пакета акций компании превысила отметку в $1,1 млрд.

К моменту закрытия торгов на Мосбирже 22 марта одна акция «Группы Астра» стоила 596,4 руб., а в течение нынешней недели, 25–31 марта, поднималась до отметки в 700 руб. Рыночная стоимость принадлежащих Фролову 151,6 млн акций составила более $1,1 млрд по курсу Банка России.

Фролов — второй российский бизнесмен, ставший долларовым миллиардером благодаря разработке ПО, первым был глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, отметили авторы издания. Состояние Касперского Forbes оценивает в $2,1 млрд.

В октябре 2023 года «Группа Астра» провела IPO. В настоящее время капитализация компании оценивается в 125 млрд руб.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года американский предприниматель Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского делового издания Hurun. По этим данным, состояние руководителя компаний Tesla и SpaceX за год выросло на 47%, достигнув отметки в 235 млрд долларов.

По версии Forbes, Маск впервые вошёл в пятёрку богатейших людей мира в 2020 году. На тот момент, по данным американского издания, состояние Маска выросло с 25 млрд долларов до 74,2 млрд долларов, что переместило его на пятую позицию в рейтинге, которую годом ранее занимал бывший глава Microsoft Стив Балмер.