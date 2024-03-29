Москва, 29 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Второго обвиняемого по делу о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» доставили для следственных действий в квартиру в подмосковном Путилкове, сообщает 29 марта «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что к многоквартирному дому подъехали несколько автомобилей полиции, а также фургон Следственного комитета.

Рядом с подъездом, в который завели одного из обвиняемых, было установлено оцепление. Позднее на место был доставлен ещё один обвиняемый.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В результате теракта, по последним официальным данным, опубликованным ранее, погибли 143 человека. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о гибели ещё одного человека, пострадавшего при теракте.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта.

Он пояснил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.

В Таджикистане 29 марта спецслужбы задержали девять человек, предположительно, связанных с исполнителями терактов в «Крокус Сити Холле».