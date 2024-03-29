Москва, 29 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Таджикистане спецслужбы задержали девять человек, предположительно, связанных с исполнителями терактов в «Крокус Сити Холле», сообщает Reuters со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что задержанные связаны с подозреваемыми по делу о теракте и якобы с группировкой «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Все девять человек были задержаны 25 марта в городе Вахдате и доставлены в Душанбе, уточняет агентство.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В результате теракта, по последним официальным данным, опубликованным ранее, погибли 143 человека.

Директор ФСБ России Александр Бортников 23 марта доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе четверых предполагаемых исполнителей теракта. Он пояснил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

В Следственном комитете 28 марта сообщили о задержании ещё одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов.