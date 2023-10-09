Москва, 9 октября, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Известие о смерти экс-клавишника группы «Руки вверх!» Владимира Капырина вызвала шок у всего коллектива. Об этом 8 октября рассказал солист и лидер группы Сергей Жуков в беседе с «Пятым каналом».

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

По словам Жукова, друзья и семья Капырина подавлены произошедшей трагедией, при этом музыкант взял на себя ответственность за общение с отцом погибшего экс-клавишника группы.

«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре.», — добавил Жуков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тело погибшего 36-летнего пианиста Капырина нашёл в его квартире отец — композитор Дмитрий Капырин. Уточнялось, что 5 октября композитор приехал в квартиру сына на улице Ельнинской в Москве, где нашёл Владимира без сознания. Отец попытался привести сына в чувства, но было уже поздно.

На голове музыканта обнаружена рана, но криминалисты не нашли признаков насильственной смерти. По версии сотрудников правоохранительных органов, музыкант потерял сознание и при падении ударился головой.

Капырин был известным джазовым пианистом, лауреатом джазовых фестивалей и конкурсов. Он сотрудничал со многими музыкальными проектами, в том числе с группой «Харизма», jazzmobile Алины Ростоцкой и квартетом народного артиста Алексея Кузнецова. Помимо этого. Капырин аккомпанировал автору и исполнителю песен Трофиму (Сергей Трофимов), а до 2019 года сотрудничал с коллективом «Руки вверх!».