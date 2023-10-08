Москва, 8 октября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Работавший с группой «Руки Вверх» 36-летний пианист Владимир Капырин умер в своей московской квартире. Как сообщил источник ИА Регнум, музыканта обнаружил его отец — композитор Дмитрий Капырин.

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Источник рассказал, что 5 октября композитор приехал в квартиру сына на улице Ельнинской, где нашёл Владимира без сознания. Отец попытался привести сына в чувства, но было уже поздно. Со слов отца, пианист злоупотреблял алкоголем.

Собеседник агентства рассказал, что на теле пианиста оказалась специфическая травма. На голове музыканта была рана, но криминалисты не нашли признаков насильственной смерти.

По версии сотрудников правоохранительных органов, музыкант потерял сознание и при падении ударился головой.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Известный джазовый пианист, лауреат джазовых фестивалей и конкурсов участвовал в разных музыкальных проектах, включая группу «Харизма», jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова. Помимо этого. Капырин аккомпанировал Трофиму, гастролировал вместе с «Руки Вверх» и другими известными исполнителями.

Его отец Дмитрий — член Союза композиторов России. Он также участвовал в создании аранжировок для концертов Сергея Жукова. Произведения Капырина-старшего исполняли в спектаклях Московского драматического театра им. Станиславского, Московского театра сатиры, Ростовского драматического театра им. Горького, Воронежского и Ростовского театров юного зрителя.