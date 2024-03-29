Москва, 29 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки более 300 военных на донецком направлении. Об этом 29 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Белогоровки (ЛНР), Андреевки, Антоновки, Курдюмовки, Красногоровки, Николаевки и Часова Яра (ДНР).

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Британии, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 370 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы Д-30 и два американских орудия М119.