Мелитополь, 29 марта, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Украинские войска в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 29 марта сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, сейчас украинские боевики завезли большое количество строителей и начали возведение второй линии обороны на ореховском направлении.

«У противника состояние, близкое к какой-то панике, в плане ускоренного строительства оборонительной линии», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские военные окажутся не готовы к обороне в случае крупного российского наступления.

25 марта Рогов рассказал о прорыве обороны ВСУ в районе села Вербовое в Запорожской области. На этом же участке российские войска наступают северо-западнее села Работино. В районе сёл Пятихатки и Жеребянки удалось накрыть позиции противника точными артиллерийскими ударами и авиабомбами, добавил Рогов.