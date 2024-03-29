Москва, 29 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ), сообщил 29 марта вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Известия/Константин Кокошкин

По его словам, это один из самых крупных транспортных узлов в мире, ежегодно им пользуются 800 млн пассажиров.

«Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении (МЦД) до всех крупных региональных столиц. Поэтому Москвой совместно с РЖД, совместно с правительством ведётся проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — сказал он журналистам.

Вице-премьер добавил, что сейчас готовятся подходы к реализации продления МЦД, разрабатываются технико-экономическое обоснование и оценка необходимых вложений в проект.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года являются наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы.

Столичный градоначальник отметил, что теперь Москва — лидер по темпам развития транспортного каркаса в Европе. Сегодня в городе открыто 430 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов, подчеркнул Сергей Собянин.

В период с 2024 по 2030 год речь пойдёт о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область и близлежащие регионы). Также проект затронет создание сети высокоскоростных магистралей, отметил мэр.