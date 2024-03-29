Москва, 29 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не слышал официальных заявлений о падении беспилотника на территории Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Об этом ничего не слышал, не слышал официальных заявлений», — сказал Песков, отвечая на вопрос, чей это был дрон — российский или украинский.

Ранее минобороны Румынии сообщило, что 28 марта в населённом пункте Инсула-Маре на берегу Дуная были обнаружены обломки, предположительно являющиеся фрагментами беспилотника. Проводится расследование, которое должно установить, действительно ли речь идёт об обломках БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Румынии заявили о подозрении, что российские дроны могли нарушить воздушное пространство страны. Тогда отмечалось, что наблюдательная радарная система показала возможное нарушение воздушного пространства: сигнал был зафиксирован в направлении муниципалитета Галац. Уточнялось, что поиски обломков дронов будут продолжены.