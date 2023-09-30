Киев, 30 сентября, 2023, 16:06 — ИА Регнум. В Румынии подозревают, что российские дроны нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщила служба «Би-би-си», ссылаясь на заявление министерства обороны Румынии.

Dave Bartruff/globallookpress

Отмечается, что российские дроны в ночь на 30 сентября могли нарушить воздушное пространство Румынии.

«Наблюдательная радарная система показала возможное нарушение воздушного пространства: сигнал был зафиксирован в направлении муниципалитета Галац», — приводит служба сообщение минобороны Румынии.

Уточняется, что у ведомства пока нет данных о том, что какие-либо объекты упали на румынскую территорию, поиски обломков дронов будут продолжены.

КАк передавало ИА Регнум, 30 сентября поступила информация о взрыве в районе города Южное Одесской области. Ранее в этом регионе была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщили о серии взрывов в Винницкой и Черкасской областях. Местные власти заявляли о работе системы ПВО. В ночь на 30 сентября воздушную тревогу объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.