Киев, 29 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности на передовой, заявил главком ВСУ Александр Сырский, слова которого цитирует агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших военных и офицеров максимального напряжения сил», — сказал он.

По его словам, Вооружённые силы России применяют управляемые авиационные бомбы, которые разрушают позиции ВСУ, а преимущество в артиллерии у России один к шести.

Как передавало ИА Регнум, ранее военнослужащие элитных подразделений Вооружённых сил Украины обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в грядущей большой «катастрофе».

Украинские военные считают, что представители офиса главы киевского режима Андрей Ермак и Олег Татаров, министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский ответственны за катастрофическое положение, в котором оказалась украинская армия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский всё время просит помощи у Запада, но он сам виноват в катастрофическом положении ВСУ, считает польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.

28 марта колумнист британской газеты The Times Иан Мартин сообщил, что неблагоприятная для Киева обстановка в зоне проведения спецоперации заставляет страны Запада готовиться к «катастрофическому поражению» ВСУ.