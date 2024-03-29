Москва, 29 марта, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«В России упрощен порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о гражданах, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС России в ходе спецоперации на Украине, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

В документе подчёркивается, что нововведения прежде всего коснутся участников спецоперации, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС России, или не смогли оформить их должным образом.

Как сообщало ИА Регнум, в России в сентябре прошлого года упростили порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, теперь для его оформления не нужно предоставлять личное заявление, в ведомстве самостоятельно всё сделают на основе имеющихся сведений. Это позволит бойцам и их родным оперативнее получать необходимую помощь, отметил глава правительства.

Правительство 19 февраля утвердило правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам в составе Росгвардии единого образца. Согласно постановлению, принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия.