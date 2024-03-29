Варшава, 29 марта, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над страной из-за «интенсивной активности» России на Украине, сообщает 29 марта оперативное командование польских ВС.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

Там добавили, что прошедшей ночью наблюдалась «интенсивная активность дальней авиации РФ, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины».

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что воздушное пространство республики якобы нарушила одна из крылатых ракет, выпущенных ночью российскими ВВС. По их данным, ракета нарушила воздушное пространство Польши в районе населённого пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Объект находился там всего 39 секунд. При этом в ведомстве не предоставили никаких подтверждений этим заявлениям.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя утверждение Варшавы о нарушении российской ракетой воздушного пространства Польши, сообщил ИА Регнум, что объектом, который якобы находился в воздушном пространстве Польши, мог быть беспилотник, а не ракета. Варшава не уточнила, о каком именно боеприпасе идёт речь, не привела доказательств, что это был российский объект и что он действительно пролетел над страной.