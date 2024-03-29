Лондон, 29 марта, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Один из исламистов, воюющих в рядах украинской армии, подозревается в убийстве британского наёмника Дэниела Берка. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По данным следствия, 36-летний Берк перестал выходить на связь из Запорожья в августе 2023 года, а в сентябре было обнаружено его тело. Он был убит выстрелом сзади в голову и шею. Приехал наёмник на Украину из Манчестера в 2022 году.

Основным подозреваемым, по информации газеты, оказался исламист Абдельфетах Нурин, который имеет гражданство Австралии и Алжира. Он воевал вместе с британцем.

Нурин признался в «причастности к стрельбе», однако заявил, что это был «несчастный случай».

Как сообщало ИА Регнум, по меньшей мере двое британских подданных участвуют в боевых действиях на Украине на стороне России, в Лондоне их считают предателями. Об этом написала 27 марта газета Mirror.

Британцам запрещено вступать в вооружённые силы стран, которые ведут конфликт с государством, мирным по отношению к Великобритании, отметило издание.

Наёмники из более чем 60 стран, включая Британию, участвуют в конфликте на стороне Украины. Такие данные приводил российский МИД. При этом во многих странах наёмничество запрещено законом, за него предусмотрена уголовная ответственность.

Численность иностранных наёмников на территории ДНР заметно сократилась, они всё чаще прячутся в тылу, отмечал советник главы республики Игорь Кимаковский.