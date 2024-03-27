Лондон, 27 марта, 2024, 16:34 — ИА Регнум. По меньшей мере двое британских подданных участвуют в боевых действиях на Украине на стороне России, в Лондоне их считают предателями. Об этом пишет 27 марта газета Mirror.

Bulkin Sergey / Globallookpress

Британцам запрещено вступать в вооружённые силы стран, которые ведут конфликт с государством, мирным по отношению к Великобритании, отмечает издание. При этом не упоминаются британские наёмники в рядах ВСУ.

На стороне России выступают Бен Стимсон, в 2015 году помогавший ополченцам Донбасса в качестве водителя медвзвода, и сапёр Эйден Миннис. В Британии Стимсона обвинили в «терроризме» и на несколько месяцев посадили в тюрьму. После освобождения он прибыл в Россию через Турцию.

По словам британского полковника в отставке Ричарда Кемпа, Стимсон и Миннис — предатели, заслуживающие тюрьмы по возвращении на родину. Скорее всего, говорится в статье, обоим грозит наказание по обвинению в терроризме.

Как сообщало ИА Регнум, наёмники из более чем 60 стран, включая Британию, участвуют в конфликте на стороне Украины. Такие данные приводил российский МИД. При этом во многих странах наёмничество запрещено законом, за него предусмотрена уголовная ответственность.

Численность иностранных наёмников на территории ДНР заметно сократилась, они всё чаще прячутся в тылу, отмечал советник главы республики Игорь Кимаковский.