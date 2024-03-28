Москва, 29 марта, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Достигшие 27-летнего возраста призывники сняты с воинского учёта, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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«Все призывники, состоявшие на воинском учёте и достигшие 27-летнего возраста до 1 января 2024 года, были в установленном порядке военными комиссариатами сняты с воинского учёта призывников и переданы в запас», — пояснил он.

Генерал-полковник подчеркнул, что россияне, которым исполнится 27 лет в 2024 году, «получили возможность исполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества».

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в России приняли поправки о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет с сохранением нижней границы на уровне 18 лет. С 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапности повышения верхней границы призывного возраста. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что граждане, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

Повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней, подчеркнул член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.