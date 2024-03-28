Москва, 28 марта, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Единство россиян не позволило посеять панику и разлад в обществе после нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом 28 марта заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в ходе круглого стола на тему «Единство и сплочение: как россияне отвечают на попытки расколоть общество», который состоялся на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что целью любой террористической акции становится моральное разложение общества, опустошение и страх. По словам эксперта, ни одна из так называемых «задач» теракта достигнута не была. Этому не дало произойти единство российского общества.

Мартынов обратил внимание на то, что этот теракт сильно отличается от ему подобных, так как никто не взял на себя ответственность, никто не выдвигал никаких политических или иных требований.

«Эта атака имела одну единственную цель — посеять панику, разлад в нашем обществе. Врагов напугала консолидация страны вокруг президента России Владимира Путина и флага, и они пытались ужасом террора разбить это состояние мобилизации. Но не получилось в очередной раз. Общество ответило на чудовищное преступление сплочением, показало свою гражданскую зрелость, единство в горе и в радости, в дни побед и трагедий, приверженность высоким идеалам и традиционным российским ценностям», — заявил он.

В свою очередь политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил, что информационная атака, начавшаяся со стороны Запада и киевского режима в первые минуты после теракта, содержала «вбросы» о новых терактах в разных городах России, о виновности в теракте представителей этнических групп, о якобы преступной халатности со стороны представителей власти и правоохранительных структур.

Он подчеркнул, что враги России просчитались, реакцией российского общества стали сопереживание и сопричастность. Эксперт призвал не поддаваться на провокации и соблюдать информационную гигиену.

Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова обратила внимание на то, что одной из российских ценностей, которая проявилась особенно ярко, является единство российского народа как при обстрелах в Белгородской области, так и при теракте в «Крокусе». Она напомнила о самоотверженности людей.

«Люди бросались на вооружённых террористов, пока те перезаряжали автоматы. Подростки, работавшие в гардеробе, помогали людям выбраться в безопасное место. Охранники, у которых не было никакого оружия, кроме шокера, организовали эвакуацию сотен людей. Они не позволили себе испугаться и впасть в панику», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что это является частью российского народного характера. У людей выросло и окрепло ощущение гордости за страну и людей.

Член Общественной палаты России, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев отметил, что трагедию в «Крокус Сити Холле» нельзя отрывать от происходящего в других регионах страны. Обстрелы Белгородской области и её жителей являются чудовищными актами против человечества, это терроризм.

То, что можно сейчас наблюдать в приграничных регионах России, является продолжением украинского национализма. ВСУ обстреливают мирных жителей в Белгородской и других областях, в российских исторических регионах. И это является звеньями одной цепи. Террористы поставили себе цель — запугать россиян. Украинский терроризм является прямой реальной угрозой народу России. Эту реальность нужно учитывать, и с ней Россия, безусловно, справится, заявил профессор.

Политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков отметил, что долгосрочный замысел заказчиков был направлен на обострение межэтнических и межконфессиональных противоречий, которые затем должны были перейти в острую конфликтную фазу и разрушить российское общество изнутри.

«Те, кто планировал преступление, очевидно, исходили из того, что именно межнациональные конфликты в своё время стали причиной гибели СССР. Действуя по шаблону, они и сегодня рассчитывали на схожий эффект. Однако за прошедшие тридцать лет ситуация изменилась, люди хорошо усвоили трагический урок. Общество понимает, как работают технологии разрушения и хаоса, включается режим самосохранения. Многие говорят сегодня о том, что среди жертв теракта были люди самых разных национальностей — русские, евреи, люди с кавказскими и среднеазиатскими корнями. Общее понимание источника угрозы, общее горе и надежда на скорое возмездие в отношении всех, кто стоял за кровавым терактом, сплачивает людей в трагические моменты нашей истории», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате чудовищного преступления погибли 143 человека.

По делу о теракте задержаны 12 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей преступления.

В ФСБ указали, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след, и подчеркнули, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

28 марта в СК сообщили, что получили доказательства связи боевиков с украинскими националистами. В частности, террористы именно с Украины получили крупную сумму денег.