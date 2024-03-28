Ново-Огарево, Московская область, 28 марта, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Решение о расширении программы льготного кредитования отелей позволит поддержать строительство и реконструкцию 167 крупных гостиниц в 55 регионах России. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма с президентом страны Владимиром Путиным.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Решение, которое вы сейчас озвучили о расширении программы льготного кредитования, позволит поддержать 167 крупных отелей в 55 регионах», — рассказал он.

Министр отметил, что увеличение лимита программы по номерному фонду с 48 тыс. до 59 тыс. номеров позволит поддержать строительство всех заявленных инвесторами проектов, которые соответствуют критериям отбора.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России в ходе совещания по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов заявил, что к 2030 году туристическую инфраструктуру создадут во всех национальных парках России.

Объём средств на реализацию нацпроекта по туризму в период с 2025 по 2030 год составит не менее 403 млрд рублей, отметил глава государства.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что благодаря реализации национального проекта «Туризм» количество поездок по России превысило допандемийные показатели. В 2023 году внутренний туристический поток составил около 78 млн поездок, что на 20% больше, чем годом ранее.