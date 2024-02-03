Москва, 3 февраля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 3 февраля прошел День туризма, в рамках которого посетители могли принять участие в квестах, лекциях, мастер-классах и презентациях, посвящённых путешествиям по стране, сообщило Министерство экономического развития.

Александр Кряжев / РИА Новости

Пленарное заседание «Почувствуй Россию. Настоящее и будущее внутреннего туризма» провёл вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В своём выступлении на открытии Дня туризма вице-премьер отметил, что успехи отрасли непосредственно связаны с реализацией профильного нацпроекта.

«Невозможно было бы этой красотой насладиться, если бы не национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который по поручению президента начал свою работу в 2021 году. Уже сейчас мы видим очень существенный результат: например, несмотря на все санкционные ограничения, поток иностранных туристов растёт», — сказал Чернышенко.

Последние четыре года была непростыми для индустрии гостеприимства, прежде всего из-за пандемии коронавируса, однако благодаря беспрецедентным мерам поддержки отрасли основные показатели её развития были восстановлены, отметил вице-премьер. В 2023 году число поездок по стране превысило допандемийные показатели, заявил он.

Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, отметил, что благодаря нацпроекту и другим мерам поддержки участники отрасли активно инвестируют в развитие компаний.

«В 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса. На фоне растущего спроса компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру. Строятся отели по льготным программам кредитования, модульные гостиницы, инфраструктура для туристических кластеров», — отметил министр.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления на Дне туризма Чернышенко также заявил, что в 2023 году туристический поток внутри России составил около 78 млн поездок, что на 20% больше, чем годом ранее.

В пограничной службе ФСБ, в свою очередь, 3 февраля сообщили, что количество поездок иностранных граждан в Россию в 2023 году увеличилось на 18,6%. Иностранцы пересекли российскую границу 15,4 млн раз.