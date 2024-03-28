Севастополь, 28 марта, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт Севастополя приостановил движение, сообщила 28 марта пресс-служба городской Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Алексей Павлишак/ТАСС

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение», — отмечалось в сообщении.

Спустя 17 минут, в 18:34 мск, пресс-служба сообщила, что движение морского пассажирского транспорта возобновлено.

Как передавало ИА Регнум, также днём 28 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в море неподалёку от города упал военный самолёт. Пилот смог катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя в двухстах метрах от берега, жизни пилота ничего не угрожает, отметил губернатор. Гражданские объекты в результате инцидента не пострадали.

Ранее морской пассажирский транспорт приостанавливал движение в бухте Севастополя 24 марта. В ночь на 24 марта город подвергся ракетной атаке, российские военные сбили более десяти ракет. В результате атаки один мирный житель погиб. Ещё четыре человека получили ранения.