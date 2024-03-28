Севастополь, 28 марта, 2024, 18:30 — ИА Регнум. В море возле Севастополя упал военный самолёт. Пилот смог катапультироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Известия/Сергей Коньков

«В море упал военный самолёт. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался», — написал глава Севастополя в Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что катапультировавшегося пилота подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. По данным губернатора города, ВС России сбили более 10 украинских ракет, но одна из них попала в офисное здание в районе улицы Руднева, осколки другой попали в пятиэтажку, из-за чего местная жительница получила осколочное ранение руки, ещё один осколок попал в дом по улице Гранатной.

На следующий день Развожаев сообщил, что пять из шести пассажирских морских катеров получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Севастополь.

Повреждения, по словам главы города, получил и наземный транспорт, в частности три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус. Управляющие компании Севастополя совместно с оперативными службами и работниками муниципалитетов уже начали подомовой обход для оценки произведённого ущерба.