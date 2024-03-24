Севастополь, 24 марта, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт приостановил движение в бухте Севастополя, сообщила в своём Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова, организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте», — говорится в сообщении.

Причины приостановки не уточняется. В ночь с 23 на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, которую удалось отразить. Российские военные сбили более десяти ракет.

Одна ракета попала в жилой дом, но не разорвалась. Кроме того, в центре города взрывной волной выбило стёкла в домах. Фрагменты уничтоженных ракет упали на несколько зданий.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что один мирный житель погиб. Ещё четыре человека получили ранения.