Москва, 28 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 марта в интервью «Известиям» ответил на наиболее актуальные вопросы о текущей ситуации в мире.

ИЗВЕСТИЯ/Кадр из видео Министр иностранных дел России Сергей Лавров

В частности, министр прокомментировал международную реакцию на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также тему развития сотрудничества России с другими странами в сфере борьбы с терроризмом.

Кроме того, Лавров оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину, реакцию западных политиков на итоги выборов президента России и инициативы Китая о возможности проведения мирных переговоров по ситуации на Украине.

Также министр прокомментировал тему создания независимого палестинского государства, действия властей Молдавии и их курс на сближение с ЕС, а также ситуацию в отношениях РФ и Армении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877601" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В ходе визита Лаврова в МИЦ «Известия» преподнесли министру памятные подарки, в том числе оригинал номера газеты «Известия» от 10 марта 2004 года, в котором сообщалось о назначении Лаврова на пост министра иностранных дел. Кроме того, газета «Спорт-Экспресс» подарила Лаврову, известному своей любовью к футболу, первую полосу номера с его фотографиями, заголовком «Великий русский» и самыми яркими цитатами министра.

Полная версия интервью будет опубликована 29 марта.

Как передавало ИА Регнум, Лавров в интервью «Известиям», в частности, заявил, что власти США уже понимают: реакция Израиля на теракт 7 октября 2023 года является непропорциональной. Действия Израиля представляют собой запрещённое международным правом коллективное наказание палестинского народа, включающее сознательные бомбардировки гражданских объектов и неизбирательное применение летального оружия, подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров заочно поспорил с постпредом РФ при ООН Василием Небензей в вопросе сроков нахождения у власти главы киевского режима Владимира Зеленского и его легитимности. Небензя ранее заявил, что Зеленский утратит легитимность 21 мая, по истечении срока своих полномочий, так как принял единоличное решение не проводить на Украине выборы главы государства. Глава МИД, в свою очередь, предложил дождаться 21 мая и отметил, что России может и «не потребоваться ничего признавать».