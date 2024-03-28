Киев, 28 марта, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Боевик-перебежчик Дани Акель, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, ликвидирован в районе границы с Белгородской областью. Сообщение об этом опубликовал в соцсетях 28 марта украинский легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Соцсети Дани Акель

Обстоятельства, при которых был уничтожен Акель, не раскрываются.

Известно, что Акель под позывным Апостол участвовал в рейдах украинских формирований на территорию Белгородской области. Он был в числе тех, кто атаковал село Новая Таволжанка 4 июня 2023 года.

Летом 2021 года проживавший в Москве Дани Акель, как сообщало ИА Регнум, был оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных правил во время несанкционированной акции протеста. Отмечалось, что Акель был осуждён первым из фигурантов этого уголовного дела. Незаконная акция, где было совершено преступление, состоялась 23 января того же года.

Акель родился в 1998 году в России. Через три года отец увез его в сирийскую провинцию Алеппо после развода с матерью. Перед началом гражданской войны в Сирии отец и сын вернулись в Россию, где Дани прошёл срочную службу в качестве снайпера. В Москве он поступил в вуз, но был отчислен.

После начала СВО и перехода на сторону киевского режима Акель рассказал журналистам, что через Псковскую область бежал в Эстонию, чтобы запросить политическое убежище в стране НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, перебежчика Максима Кузьминова, который угнал на Украину российский вертолёт, в феврале нашли убитым в Испании. На его теле остались пулевые отверстия. Из-за засекреченности никаких официальных данных о ходе следствия нет. Факт смерти перебежчика подтвердило Главное управление разведки минобороны Украины.